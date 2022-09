USA: Russland hat seit 2014 über 300 Millionen Dollar für Einflussnahme ausgegeben

Washington (Reuters) - Russland hat einer Untersuchung der US-Geheimdienste zufolge seit 2014 mehr als 300 Millionen Dollar ins Ausland überwiesen, um dort Einfluss zu gewinnen.

Die Empfänger seien Parteien, Beamte und Politiker in mehr als zwei Dutzend Ländern gewesen, erklärte ein hochrangiger Vertreter der US-Regierung am Dienstag. Es sei auch nicht auszuschließen, dass Russland geheim noch mehr Geld überwiesen habe. Die USA hätten die ausländischen Parteien und Politiker verständigt, man könne und werde es an die Öffentlichkeit bringen, wenn sie russisches Geld im Geheimen annähmen. Zudem sei die US-Regierung dabei, ausgewählte Informationen aus dem Bericht freizugeben.

