20.01.2026 20:28:00
USA: Wie EU-Staaten US-Bonds im Grönland-Streit als Druckmittel nutzen könnten
Um Donald Trump zum Einlenken zu bewegen, könnten sich EU-Staaten von amerikanischen Anleihen trennen. Der Preis wäre hoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
