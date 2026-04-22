ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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22.04.2026 11:00:00
USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft
Fermentiertes Essen ist in den USA angesagt. Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. isst angeblich schon zum Frühstück Sauerkraut. Deutsche Hersteller profitieren von dem Trend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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