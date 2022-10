USA: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich erneut ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im September zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 8,4 Prozent gerechnet. Im August hatte die Rate 8,7 Prozent betragen.

Ohne Energie und andere im Preis schwankungsanfällige Waren stiegen die Erzeugerpreise um 7,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Dies entspricht dem Anstieg vom August. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Herstellerpreise um 0,4 Prozent, der Kernindex stieg um 0,3 Prozent.

Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die Inflation auf hohem Niveau leicht abgeschwächt. Die Fed stemmt sich gegen die hohe Teuerung mit kräftigen Zinsanhebungen. Im laufenden Jahr hat sie ihren Leitzins schon um drei Prozentpunkte angehoben. Es werden weitere Straffungen erwartet./bgf/jkr/men