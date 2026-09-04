USA: Arbeitslosenquote verharrt wie erwartet auf 4,1 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im August nicht verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet./jkr/jsl/jha/