04.09.2026 14:40:38

USA: Arbeitslosenquote verharrt wie erwartet auf 4,1 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im August nicht verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet./jkr/jsl/jha/

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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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