USA: Arbeitslosigkeit fällt auf tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres überraschend weiter gesunken und hat das tiefste Niveau seit mehr als 50 Jahren erreicht. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar auf 3,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit dem Mai 1969. Zeitweise hatte die Corona-Krise zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt und die Quote war 2020 bis über 14 Prozent gestiegen.

Im Dezember hatte die Arbeitslosenquote noch bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte wurden von der Entwicklung zu Beginn des Jahres überrascht. Sie hatten für Januar im Schnitt mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent gerechnet./jkr/jsl/jha/