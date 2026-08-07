07.08.2026 14:43:38

USA: Arbeitslosigkeit sinkt unerwartet etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,2 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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