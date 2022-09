USA: Arbeitslosigkeit steigt überraschend an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit in den USA ist im August überraschend wieder angestiegen, wenn auch von niedrigem Niveau aus. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 auf 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt eine stabile Quote erwartet. Nach Angaben des Ministeriums erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um 344 000 auf 6,0 Millionen. Beide Werte liegen etwas über dem Vor-Corona-Niveau vom Februar 2020, das im Juli erstmals wieder erreicht worden war./bgf/jsl/jha/