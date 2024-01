USA: Aufträge für langlebige Güter stagnieren überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben sich die Aufträge für langlebige Güter im Dezember nicht verändert. Im Monatsvergleich stagnierten die Bestellungen, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet.

Der Auftragseingang im November ist hingegen etwas stärker gewesen als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte den Anstieg leicht nach oben, von zuvor 5,4 auf 5,5 Prozent.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Dezember um 0,6 Prozent. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,3 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./jkr/bgf/jha/