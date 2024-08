USA: Aufträge für langlebige Güter stark gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli unerwartet stark gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 9,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt nur einen Zuwachs um 5,0 Prozent erwartet, nachdem die Aufträge im Juni deutlich um knapp sieben Prozent gefallen waren.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge zeigte sich allerdings ein völlig anderes Bild: In dieser Betrachtung gingen die Aufträge im Juli um 0,2 Prozent zurück. Hier war ein leichtes Dämpfer um 0,1 Prozent erwartet worden. Die Aufträge für Investitionsgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs ging ebenfalls leicht zurück - um 0,1 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen./jkr/zb