03.06.2026 16:46:38

USA: Auftragseingang in der Industrie steigt etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie hat im April etwas stärker als erwartet zugelegt. Die Bestellungen stiegen um 4,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 4,6 Prozent gerechnet. Im März hatten die Aufträge noch um revidierte 1,8 Prozent zugelegt. In einer ersten Schätzung waren 1,5 Prozent ermittelt worden.

Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,3 Prozent. Hier war ein Plus von 0,8 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung um 8,0 Prozent zum Vormonat. In einer ersten Schätzung waren noch 7,9 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter legten die Aufträge wie erwartet um 1,1 Prozent zu./jsl/he

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