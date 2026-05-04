USA: Auftragseingang in der Industrie steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie hat im März stärker als erwartet zugelegt. Die Bestellungen stiegen um 1,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Februar hatten die Aufträge noch um revidierte 0,3 Prozent zugelegt. Volkswirte hatten mit einer Stagnation gerechnet.

Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,6 Prozent. Hier war ein Plus von 1,3 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung um 0,8 Prozent zum Vormonat. Hier wurde eine erste Schätzung bestätigt. Ohne Transportgüter legten die Aufträge wie erwartet um 0,9 Prozent zu./jsl/he