18.11.2025 16:18:38
USA: Auftragseingang in der Industrie steigt wie erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im August wie erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet. Im Juli waren die Aufträge noch um 1,3 Prozent gesunken.
Wegen einer Teilschließung von Behörden werden US-Konjunkturdaten derzeit mit einiger Verzögerung veröffentlicht. Der sogenannte Shutdown ist mittlerweile beendet und erste Daten stehen wieder zur Verfügung.
Angetrieben wurden die Aufträge vor allem durch eine stärkere Nachfrage nach Transportgütern. Nach Herausrechnung legte der Ordereingang nur um 0,1 Prozent zum Vormonat zu.
Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung im August um 2,9 Prozent. Die entsprechenden Order ohne Transportgüter legten um 0,3 Prozent zu./jkr/la/he
