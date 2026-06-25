|
25.06.2026 15:24:38
USA: Auftragseingang langlebiger Güter fallen weniger als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Mai weniger als erwartet gefallen. Die Bestellungen sanken im Vergleich zum Vormonat um 4,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.
Im Vormonat April waren die Aufträge um revidierte 8,5 Prozent gestiegen. Ursprünglich war ein Anstieg um 8,0 Prozent ermittelt worden.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Mai um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 1,6 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet./jsl/jkr/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.