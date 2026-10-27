27.10.2026 14:24:38

USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im September etwas geringer angestiegen als erwartet. Die Aufträge legten um 1,8 Prozent zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 1,9 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 0,1 Prozent gestiegen. In einer vorherigen Schätzung war noch ein Rückgang um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im September um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,5 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet./jsl/stk

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