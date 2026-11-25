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25.11.2026 15:03:38
USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt schwächer als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober weniger gestiegen als erwartet. Die Aufträge legten um 0,2 Prozent zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,7 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 2,0 Prozent gestiegen.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet.
Die Aufträge für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge stiegen um 1,2 Prozent. Hier hatten Experten einen schwächeren Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet./jsl/jkr/stk
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