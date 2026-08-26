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26.08.2026 14:56:38
USA: Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juli stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um 0,5 Prozent gestiegen.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im Juli um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 0,2 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet./jsl/jkr/he
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