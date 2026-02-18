|
18.02.2026 15:01:38
USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken weniger als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Dezember nicht so deutlich zurückgegangen wie erwartet. Die Bestellungen fielen im Monatsvergleich um 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Die Aufträge hatten im Vormonat noch um revidierte 5,4 (alt: 5,3) Prozent angezogen.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge verzeichneten die Unternehmen im Dezember ein überraschend hohes Auftragsplus von 0,9 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs überraschten mit plus 0,6 Prozent ebenfalls positiv. Hier hatten Analysten lediglich einen halb so hohen Anstieg auf dem Zettel gehabt./la/jsl/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.