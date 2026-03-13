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13.03.2026 14:13:38
USA: Auftragseingänge langlebiger Güter stagnieren
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Aufträge für langlebige Güter im Januar stagniert. Die Bestellungen veränderten sich im Monatsvergleich nicht, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 1,1 Prozent erwartet. Die Aufträge waren im Vormonat noch um revidierte 0,9 Prozent gesunken. Ursprünglich war ein Rückgang um 1,4 Prozent gemeldet worden.
Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.
Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stagnierten. Hier hatten Experten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet./jsl/jha/
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