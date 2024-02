USA: Bauausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Sie seien um 0,9 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Anstieg im November von 0,4 auf 0,9 Prozent nach oben revidiert./jsl/la/he