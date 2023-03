USA: Baubeginne und Genehmigungen legen deutlich zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Häusermarkt scheint sich im Februar wieder etwas besser entwickelt zu haben. Die neu begonnenen Bauten stiegen ebenso an wie die Baugenehmigungen. Die Zahl der Baubeginne erhöhte sich zum Vormonat um 9,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs knapp über Stagnation gerechnet.

Die Baugenehmigungen legten noch deutlicher um 13,8 Prozent zu. Die Markterwartungen wurden auch hier klar übertroffen. Die Genehmigungen laufen den Baubeginnen zeitlich voraus und geben einen Hinweis auf die zu erwartende Bautätigkeit.

Der US-Immobilienmarkt wird seit einiger Zeit von den stark gestiegenen Hypothekenzinsen ausgebremst. Zudem schmälert die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte und erschwert ihnen den Hauserwerb./bgf/la/mis