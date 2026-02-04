04.02.2026 14:36:38

USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt weniger als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im Januar weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 22.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Anstieg um 45.000 Stellen erwartet.

Im Dezember war die Beschäftigtenzahl deutlicher gestiegen, allerdings nicht so stark wie zuvor gemeldet. ADP revidierte den Anstieg auf noch 37.000 von zuvor 41.000.

"Während wir in den letzten drei Jahren einen kontinuierlichen und dramatischen Rückgang bei der Schaffung von Arbeitsplätzen beobachtet haben, blieb das Lohnwachstum stabil", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson./jsl/jkr/mis

