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07.08.2026 14:43:38
USA: Beschäftigung sinkt unerwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juli unerwartet gesunken. Außerhalb der Landwirtschaft fiel sie um 23.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 80.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 103.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/jkr/mis
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