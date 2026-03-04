04.03.2026 19:03:38

USA: Bisher mehr als 20 iranische Schiffe angegriffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben im Krieg mit dem Iran nach eigenen Angaben bisher mehr als 20 Schiffe angegriffen oder versenkt. In der vergangenen Nacht sei auch ein Kriegsschiff der Soleimani-Klasse hinzugekommen, teilte das zuständige US-Regionalkommando im Nahen Osten (Centcom) auf X mit. Dabei handelt es sich um ein relativ modernes Kampfschiff der iranischen Revolutionsgarden. Der Katamaran ist nach dem von den USA getöteten General Ghassem Soleimani benannt.

Zuvor war bekanntgeworden, dass beim Beschuss eines iranischen Kriegsschiffes im Indischen Ozean nach Angaben Sri Lankas mindestens 80 Besatzungsmitglieder getötet wurden. Medienberichten zufolge handelte es sich dabei um die Fregatte "IRIS Dena"./jcf/DP/men

