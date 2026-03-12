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12.03.2026 17:05:38
USA: Brand auf Flugzeugträger - Schiff bleibt einsatzfähig
WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem aktuell im Rahmen des Iran-Kriegs eingesetzten größten Flugzeugträger der US-Marine hat es einen Brand gegeben. Das Feuer sei am Donnerstag in Wäschereibereichen des Kriegsschiffes "U.S.S. Gerald R. Ford" ausgebrochen, teilten Streitkräfte des für die Region zuständigen US-Kommandos (Centcom) auf X mit. Der Brand steht demnach nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen und ist unter Kontrolle.
Die Antriebsanlage des Schiffes sei nicht beschädigt worden - der Flugzeugträger bleibe voll einsatzfähig, hieß es. Zwei Matrosen werden den Angaben zufolge wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen medizinisch behandelt.
Das Schiff befindet sich laut dem US-Militär aktuell wegen des Kriegs mit dem Iran im Roten Meer. Neben der "USS Gerald R. Ford" nutzen die USA dafür auch den Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln"./fsp/DP/mis
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