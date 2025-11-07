USA Compression Partners LP Partnership Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

USA Compression Partners LP Partnership Units hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat USA Compression Partners LP Partnership Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 250,3 Millionen USD im Vergleich zu 240,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at