USA Compression Partners LP Partnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

USA Compression Partners LP Partnership Units ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat USA Compression Partners LP Partnership Units die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei USA Compression Partners LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 331,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 245,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at