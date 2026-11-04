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04.11.2026 06:31:28
USA Compression Partners LP Partnership Units präsentierte Quartalsergebnisse
USA Compression Partners LP Partnership Units stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 357,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 250,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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