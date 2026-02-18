USA Compression Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

USA Compression Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,68 Prozent auf 252,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,850 USD. Im letzten Jahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 998,10 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units 950,45 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at