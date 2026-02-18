18.02.2026 06:31:28

USA Compression Partners LP Partnership Units: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

USA Compression Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,68 Prozent auf 252,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,850 USD. Im letzten Jahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 998,10 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte USA Compression Partners LP Partnership Units 950,45 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen