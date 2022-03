USA drohen China mit Konsequenzen bei Militärhilfen für Russland

Washington (Reuters) - Die USA drohen China mit Konsequenzen im Falle militärischer Hilfen für Russland im Krieg in der Ukraine.

Regierungssprecherin Jen Psaki kündigte an, US-Präsident Joe Biden werde bei seinem am Freitag stattfindenden Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping beurteilen, wo dieser stehe. "Präsident Biden wird morgen mit Präsident Xi sprechen und deutlich machen, dass China die Verantwortung für alle Maßnahmen tragen wird, die die russischen Aggression untersrützen", sagte Außenminister Antony Blinken. Die USA würden nicht zögern, China gegebenenfalls Kosten aufzuerlegen.

China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern, sagte Blinken. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Bislang hat die US-Regierung keinen Beweis dafür vorgelegt, dass China Russland helfen will. Chinas Außenministerium wertete die Vorhalte aus den USA als Desinformation. Psaki sagte, dass China das Vorgehen Russlands nicht verurteile, spreche Bände. In der UN-Generalversammlung hatte eine große Mehrheit der Staaten die Invasion der Ukraine missbilligt.

(Bericht von Steve Holland, Michael Martina und David Brunnstrom, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)