16.07.2026 14:49:38

USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juni wie erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Mai waren die Erlöse etwas stärker gestiegen als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte den Anstieg auf 1,0 Prozent, nachdem zunächst ein Plus von 0,9 Prozent ermittelt worden war.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen fielen die Einzelhandelserlöse um 0,2 Prozent. Hier war ein Rückgang von 0,1 Prozent erwartet worden./jsl/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX leichter -- US-Börsen schwach erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street dürfte im Minus starten. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen