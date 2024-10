USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben deutlich nach

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet und deutlich gefallen. Die Hilfsanträge sanken um 15.000 auf 227.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 242.000 Anträgen gerechnet.

An den Finanzmärkten werden die wöchentlichen Erstanträge beachtet, weil sie als Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed.

Die Fed hatte den Leitzins im September erstmals seit der Inflationswelle um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Im laufenden Jahr werden weitere Zinssenkungen erwartet. Die Zinssenkungserwartungen wurden aber durch den im September stark ausgefallenen monatlichen Arbeitsmarktbericht gedämpft. Für Anfang November wird in den USA jetzt überwiegend eine Leitzinssenkung um 0,25 Punkte erwartet./jsl/jkr/jha/