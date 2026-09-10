10.09.2026 14:41:38

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen etwas zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gesunken. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 1.000 auf 206.000 Hilfsanträge zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Wert aus der Vorwoche wurde dabei um 1.000 nach oben revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit 205.000 Anträgen gerechnet.

Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für August hatte zuletzt positiv überrascht. Die Beschäftigtenzahl war viel stärker gestiegen als erwartet.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten auch eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der US-Notenbank zählt. Zuletzt hatte diese den Leitzins unverändert gelassen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist eine Leitzinserhöhung in der kommenden Woche aber denkbar./jha/stk

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