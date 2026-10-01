USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.000

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000. In der vergangenen Woche gingen die Hilfsanträge um 1.000 auf 197.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 200.000 Anträgen gerechnet.

Der Wert der Woche zuvor wurde leicht nach oben revidiert, um 1.000 auf 198.000. Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was weiterhin auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erwartet. Nachdem die Zahl der Beschäftigten im August unerwartet stark um mehr als 160.000 gestiegen war, wird für September ein deutlich geringerer Zuwachs um 85.000 erwartet.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der Notenbank zählt. Mitte September hatte die Fed erstmals seit Sommer 2023 die Leitzinsen erhöht, um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent./jkr/stk