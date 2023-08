USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Hilfsanträge um 6000 auf 227 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, waren im Schnitt aber nur von 225 000 Anträge ausgegangen.

Trotz des Anstiegs halten sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, was auf einen nach wie vor robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Die Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt. Neue Daten werden an diesem Freitag erwartet.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der robuste Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen./jkr/jsl/jha/