USA: FBI vereitelt geplanten Terroranschlag bei Minneapolis

BLOOMINGTON/MINNEAPOLIS (dpa-AFX) - Die US-Bundespolizei FBI hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Anschlag in einem Einkaufszentrum in Bloomington bei Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) vereitelt. Ein Mann habe für Ende des Monats geplant, in der "Mall of America" 30 bis 60 Menschen zu töten, sagte der Staatsanwalt des Bezirks Minnesota, Dan Rosen, auf einer Pressekonferenz. Nach Angaben des Weißen Hauses handelt es sich um einen 18-Jährigen, der mit Hilfe der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag geplant haben soll.

Rosen zufolge war der Mann am Dienstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 sowie 200 Schuss Munition beschafft zu haben, um einen Terroranschlag zu begehen. Zudem wird er beschuldigt, einer "als terroristisch eingestuften ausländischen Organisation materielle Unterstützung" leisten zu wollen.

Bei der "Mall of America" handelt es sich nach eigenen Angaben um das größte Shoppingcenter in Nordamerika. Das Einkaufszentrum zählt mehr als 500 Geschäfte./ngu/DP/he