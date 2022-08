USA fordern Untersuchung zu zivilen Opfern im Gazastreifen

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden begrüßt nach den tagelangen schweren Kämpfen die ausgerufene Waffenruhe im Gazastreifen und dringt auf eine Untersuchung der Berichte über zivile Opfer.

"Meine Regierung unterstützt eine rechtzeitige und gründliche Untersuchung all dieser Berichte. Außerdem fordern wir alle Parteien auf, den Waffenstillstand vollständig umzusetzen und sicherzustellen, dass Treibstoff und humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen fließen, wenn die Kämpfe nachlassen", sagte Biden am Sonntag.

Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 44 Menschen bei den israelischen Angriffen getötet, darunter mehrere Kinder. Mindestens ein Drittel der Toten seien Zivilisten. 203 Menschen seien am Freitag und Samstag verletzt worden. In Israel gab es nach Informationen des Rettungsdienstes keine Berichte über ernsthaft Verletzte. Israel und militante Palästinenser hatten sich am Sonntag nach Angaben von palästinensischer und ägyptischer Seite auf einen Nichtangriffspakt verständigt.

