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04.08.2026 17:00:38
USA: Industrie-Aufträge sinken unerwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juni unerwartet gefallen. Die Bestellungen sanken um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Mai waren die Aufträge noch um revidierte 1,1 Prozent gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 1,3 Prozent ermittelt worden.
Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern fielen um 0,4 Prozent. Hier war hingegen ein Plus von 0,4 Prozent erwartet worden.
Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung um 0,5 Prozent zum Vormonat. Zunächst war ein Plus von 0,3 Prozent ermittelt worden./jsl/he
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