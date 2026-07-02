|
02.07.2026 16:25:38
USA: Industrie-Aufträge sinken weniger als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Mai weniger gesunken als erwartet. Die Bestellungen sanken um 1,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet. Im April hatten die Aufträge noch um revidierte 5,3 Prozent zugelegt. In einer ersten Schätzung waren 4,8 Prozent ermittelt worden.
Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,9 Prozent. Hier war ein Plus von 1,0 Prozent erwartet worden.
Die Aufträge für langlebige Güter fielen laut einer zweiten Schätzung um 4,5 Prozent zum Vormonat. Damit wurde eine erste Schätzung betätigt. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 1,4 Prozent zu./jsl//he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.