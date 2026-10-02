USA: Industrie-Aufträge steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im August unerwartet schwach ausgefallen. Die Bestellungen legten um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Aufträge noch um revidierte 0,8 Prozent (zuvor 0,9 Prozent) gestiegen.

Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 0,3 Prozent. Hier war allerdings ein stärkeres Plus von 0,6 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter gingen laut einer zweiten Schätzung im August um 0,1 Prozent zum Vormonat zurück. Zunächst war eine Stagnation ermittelt worden./jkr/he