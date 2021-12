USA: Industrie weitet Produktion erneut aus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat ihre Produktion erneut ausgeweitet. Nach einem Anstieg der Gesamtproduktion um 1,7 Prozent im Oktober stieg die Herstellung im November um 0,5 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe stieg ebenso an wie die Aktivität im Bergbau. Die Versorger schränkten ihre Produktion hingegen ein. Die Kapazitätsauslastung stieg von 76,5 auf 76,8 Prozent./bgf/jsl/men