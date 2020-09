USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen haben im Juli stärker als erwartet zugelegt. Die Industrieunternehmen erhielten 6,4 Prozent mehr Aufträge als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg um 6,1 Prozent gerechnet. Nach heftigen Einbrüchen im März und April war der Auftragseingang in den Industriebetrieben bereits im Mai und Juni jeweils vergleichsweise stark gestiegen und konnte einen Teil der Verluste in der Corona-Krise wettmachen.

Ohne die meist schwankungsanfälligen und großvolumigen Transportgüter legten die Auftragseingänge im Juli um 2,1 Prozent zu.

Zudem wurde auch noch die zweite Schätzung für die Aufträge von langlebigen Gütern veröffentlicht. Im Juli legten sie demnach um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. In der ersten Schätzung war nur ein Anstieg von 11,2 Prozent ermittelt worden. Ohne die Transportgüter gab es bei den langlebigen Gütern einen Zuwachs bei den Aufträgen um 2,6 Prozent./jkr/jsl/he