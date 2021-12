USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im Oktober mehr Aufträge erhalten als erwartet. Es seien 1,0 Prozent mehr Bestellungen eingegangen, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem halb so starken Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne den Transportsektor erhöhten sich die Bestellungen um 1,6 Prozent./bgf/mis