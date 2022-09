USA: Industrieproduktion sinkt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August überraschend gesunken. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtproduktion um 0,2 Prozent geschrumpft, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Die Kapazitätsauslastung sank insgesamt um 0,2 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent.

Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe stieg um 0,1 Prozent. Die Bergbauproduktion stagnierte, während die Energieversorger merklich weniger produzierten./jsl/bgf/jha/