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16.04.2026 15:36:38
USA: Industrieproduktion sinkt überraschend
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im März überraschend gesunken. Im Monatsvergleich ging sie um 0,5 Prozent zurück, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.
Allerdings wurden die Produktionsdaten für Februar deutlich nach oben revidiert. Demnach war die Fertigung um 0,7 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Zuwachs um 0,2 Prozent gemeldet worden war.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen ging im März von zuvor revidiert 76,1 auf 75,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten 76,3 Prozent erwartet./jkr/la/he
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