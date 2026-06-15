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15.06.2026 15:31:38
USA: Industrieproduktion steigt schwächer als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Mai schwächer gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich legte sie um 0,1 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Im April war die Produktion allerdings stärker gestiegen als bisher bekannt. Der Zuwachs wurde auf 0,9 Prozent nach oben revidiert. Zunächst waren nur 0,7 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet./jkr/stw
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