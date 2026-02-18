|
18.02.2026 15:40:38
USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Im Januar habe sie um 0,7 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr. Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 0,4 Prozent erwartet.
Allerdings hatte die Produktion im Vormonat weniger zugelegt als zunächst ermittelt. Im Dezember war die Fertigung um revidiert 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Plus um 0,4 Prozent ermittelt worden war.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Januar um 0,5 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,5 Prozent gerechnet./jsl/la/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.