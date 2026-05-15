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15.05.2026 15:34:38
USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im April stärker als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich legte sie um 0,7 Prozent zu, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Im März war die Produktion noch um revidierte 0,3 Prozent gefallen. Zunächst war ein Rückgang um 0,5 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im April von zuvor revidiert 75,7 auf 76,1 Prozent. Volkswirte hatten 75,8 Prozent erwartet./jsl/he
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