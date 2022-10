USA: Industriestimmung schlechter - Empire-State-Index gibt nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Oktober verschlechtert. Der Empire-State-Index fiel gegenüber dem Vormonat um 7,6 Punkte auf minus 9,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Rückgang auf minus 4,3 Punkte gerechnet.

Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. In den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung in den Unternehmen tendenziell verschlechtert. Hintergrund dürften der Ukraine-Krieg, die deutlich höheren Energiepreise und die anhaltenden Probleme im Welthandel sein. Die Unternehmen rechneten derzeit nicht mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen im kommenden halben Jahr, erklärte die Notenbank./bgf/la/mis