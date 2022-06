USA: Industriestimmung steigt überraschend

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai überraschend verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 56,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 54,5 Punkte gerechnet.

Verbessert haben sich die Auftragseingänge. Auf sehr hohem Niveau hat sich hingegen der Preisindikator eingetrübt. Verschlechtert hat sich auch der Beschäftigungsindikator. Er signalisiert sogar einen Rückgang der Stellenentwicklung.

Die Industrie werde weiterhin durch die Nachfrage angetrieben, schreibt das ISM in einer Mitteilung. Das Angebot werde jedoch durch anhaltende Lieferengpässe beschränkt. Den Unternehmen sei es gelungen, Fortschritte bei der Behebung des Arbeitskräftemangels zu erreichen.

Der Stimmungsindikator für die US-Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert der Indikator eine Schrumpfung.

